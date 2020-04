Oliver Pocher (42) wettert wieder gegen Netz-Stars. Der Komiker und seine Frau Amira (27) mussten die vergangenen Wochen aufgrund ihrer Covid-19-Erkrankung in Quarantäne verbringen. Diese Zeit nutzte Oli, um täglich verschiedene Influencer auf die Schippe zu nehmen. Vor allem Sarah (28) und Dominic Harrison (28), aber auch Anne Wünsche (28), Senna (40) und Jenny Frankhauser (27) bekamen ihr Fett weg. Mittlerweile sind die strengen Isolationsmaßnahmen bei den Pochers vorbei – seinen Diss-Marathon im Netz beendet Oliver deshalb aber noch lange nicht.

Auf Instagram teilt der 41-Jährige jetzt fleißig weiter gegen Social-Media-Stars aus. In seinem neuesten Video holt Oliver allerdings gleich zum Rundumschlag aus: Johannes Haller (32), Daniela Katzenberger (33), Laura Müller (19) und Anna-Maria Zimmermann (31) – sie alle werden von dem Comedian aufs Korn genommen. Aber auch sein Lieblingsopfer Sarah Harrison durfte natürlich nicht fehlen. Dass trotz Quarantäne-Ende noch lange kein Diss-Ende in Sicht ist, kündigte Oli übrigens bereits an: "Morgen zeige ich euch, wofür der Bachelor Werbung macht", beendete er seinen Clip.

Aber wie entstand eigentlich Olis Anti-Influencer-Aktion? "Ehrlich gesagt, ist es so entstanden, dass ich den einen oder anderen Wahnsinn gesehen habe. Noch bevor es den Hashtag #WirBleibenZuHause gegeben hat, habe ich mich hingestellt und gesagt: Es laufen zu viele dumme Menschen rum", erklärte er vor wenigen Tagen in seiner Show Die Quarantäne-WG – Willkommen Zuhause.

