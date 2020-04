Hat sie sich damit die Chance auf den Sieg verspielt? Nachdem Paulina Wagner und Joshua Tappe die Jury und die Zuschauer im DSDS-Finale nicht komplett überzeugen konnten, kämpfen aktuell nur noch Chiara D'Amico und Ramon Kaselowsky um den Sieg. Sie hatten die große Ehre, einen von Dieter Bohlen (66) komponierten Song zu singen. Doch ausgerechnet bei diesem alles entscheidenden Auftritt patzte Chiara...

Dass die 18-Jährige den Schlagersong "Eine Nacht" fühlte, war nicht zu übersehen. Doch in der Mitte ihrer Performance vergaß die Frankfurterin plötzlich den Text. Kritik von der Jury gab es deshalb aber nicht – ganz im Gegenteil. "Ich weiß, dass du immer denken wirst: 'Warum hab ich den Text vergessen?' Vergiss das, das war ein Missgeschick, das ist dir zum ersten Mal passiert", versuchte Dieter Chiara nach ihrem Auftritt aufzubauen. Der Produzent glaubte nicht, dass dieser Patzer entscheidend sein werde.

"Ich habe eine letzte Bitte an euch: Macht mich zum Sieger! Ich bin nicht perfekt, ich mache Fehler, aber ich will euch zeigen, dass auch unperfekte Menschen etwas erreichen können", lautete Chiaras abschließender Appell an die Zuschauer.

Anzeige

Instagram / chiaradamicoofficial Chiara D'Amico im November 2019

Anzeige

Instagram / chiaradamicoofficial Chiara D'Amico im Oktober 2019

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Chiara D'Amico



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de