Chiara D'Amico weiß, womit sie im großen DSDS-Finale überzeugen möchte! Die Castingshow-Kandidatin kämpft heute Abend gegen Paulina Wagner, Joshua Tappe und Ramon Kaselowsky um den Titel "Superstar 2020". Bei der starken Konkurrenz müssen sich die Teilnehmer ein paar Gedanken machen, wie sie dem Zuschauer besonders positiv auffallen können. Doch darum scheint sich Chiara keine Sorgen zu machen. Im Promiflash-Interview sprach sie sehr selbstbewusst über ihre geplante Performance!

Der Schlagerfan wird im DSDS-Finale neben seinem neuen Song "Eine Nacht" und seinem Staffelhighlight "Dance Monkey" auch einen Britney Spears-Klassiker zum Besten geben. Für ihren Auftritt zum Song "Baby One More Time" hat Chiara sich offenbar etwas ganz Besonderes überlegt: "Da werde ich eine ganz, ganz andere Seite von mir zeigen. Die Zuschauer können sich auf eine Schulbank gefasst machen." Ob sie etwa das Musikvideo der Sängerin nachspielen wird? So oder so hat sich die 18-Jährige von der Popikone inspirieren lassen: "Ihr könnt euch gefasst machen, denn Britneys Tochter wird auf der Bühne stehen!"

Das Lied habe sich Chiara jedoch nicht selbst ausgesucht. Stört es sie, dass sie nun eine Popnummer präsentieren wird, obwohl ihr Herz normalerweise für eine ganz andere Musikrichtung schlägt? "Klar habe ich mir zuerst einen Schlager gewünscht. Aber als ich dann gehört habe, dass ich Britney Spears singen werde, habe ich mich wahnsinnig darüber gefreut, weil ich weiß, was auf euch zukommen wird!"

Instagram / chiaradamicoofficial Chiara D'Amico im November 2019

Getty Images Britney Spears im Juli 1999 in Universal City

Instagram / chiaradamicoofficial Chiara D'Amico im Oktober 2019



