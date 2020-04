Elle Macpherson (56) ist tatsächlich schon 56 Jahre alt. Noch immer schafft es das Model, mit seinem Körper zu beeindrucken. Reichlich Wasser und eine Menge Gemüse helfen Elle dabei, schlank zu bleiben. Zudem spiele Sport in ihrem Alltag eine große Rolle, um ihren Körper straff zu halten. Ihrem Spitznamen "The Body" macht sie damit noch immer alle Ehre. Jetzt gab sie ein weiteres Beauty-Geheimnis preis. Elle schwitzt regelmäßig für ihren Traumbody.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die zweifache Mutter jetzt eine ihrer Methoden, um schlank zu bleiben. Elle hat zu Hause eine tragbare Infrarotsauna; "Sauna Zeit" schrieb sie in der Story. Die Methode reduziere die Giftstoffe im Körper, helfe dabei, den Blutkreislauf in Schwung zu bringen und unterstütze die Funktion der Lymphen, fügte das Model hinzu. Kein Wunder also, dass Elle noch immer so toll aussieht wie zu Beginn ihrer Karriere.

Doch das Ausschwitzen der Kalorien ist nicht das Einzige, was das Model für seine Figur tut. Neben Meditation, reichlich Sport und gesunder Ernährung steht auch Lymphdrainage ganz oben auf ihrem Plan. Sie helfe ihrem Körper, zusätzlich angesammeltes Wasser besser abzutransportieren, um Einlagerungen zu vermeiden. Das Ergebnis sei ein straffer, schlanker und gesunder Körper.

Getty Images Elle Macpherson, Schauspielerin

Instagram / ellemacphersonofficial Elle Macpherson im Juli 2019

Dimitrios Kambouris / Getty Elle Macpherson in Miami



