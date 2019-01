Ist 54 etwa das neue 24? Dem Supermodel Elle MacPherson (54) sieht man ihr Alter wirklich nicht an. Erst kürzlich wurden Bilder von ihr im Bikini auf dem Cover der Sports Illustrated veröffentlicht und die Australierin wirkt mit ihrem schlanken und strahlenden schönen Körper beinahe wie eine hotte 20-Jährige. Nun hat sie verraten, wie sie diesen Body trotz ihres Alters halten kann – und das ist gar nicht so schwer!

Im Interview mit Mindbodygreen.com macht Elle vor allem eines klar: Ihr Geheimnis sind keinesfalls spezielle Beauty-Produkte. Ihrer Meinung nach zähle viel mehr, welche Nährstoffe man dem Körper zuführt. Sie stimmt zu, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist – doch noch viel wichtiger für einen gesunden Lifestyle sei der Zeitpunkt dafür: "Ich frühstücke etwas später am Tag, besonders wenn ich am Abend esse." Konkret sei sie Anhängerin des Intervallfastens. Für gewöhnlich beinhaltet das eine tägliche Essenspause von etwa 16 Stunden – Schlafen ist in der Zeitspanne eingerechnet.

So starte das Model seinen Tag mit heißem Wasser und Limone, bevor es später einen grünen Saft trinkt, der vor Nährstoffen nur so trieft. Elles sonstige Diät besteht vor allem aus viel Gemüse. Und ein weiteres Geheimnis: Jeden Tag trinkt Ella mehrere Liter Wasser.

Splash News Elle MacPherson im Jahr 2000 auf Hawaii

Dimitrios Kambouris / Getty Elle Macpherson in Miami

Instagram / ellemacphersonofficial Elle MacPherson

