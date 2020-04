Gehen Channing Tatum (39) und Jessie J (32) etwa wieder getrennte Wege? Die Beziehung des Schauspielers und der Sängerin war in der Vergangenheit ein einziges Auf und Ab. Nachdem die beiden eigentlich ziemlich glücklich miteinander gewirkt hatten, war das Paar im Dezember 2019 auseinandergegangen. Nur einen Monat später hatten die beiden dann allerdings wieder zueinandergefunden. Doch obwohl eigentlich alles perfekt schien, war ihr Glück anscheinend nur von kurzer Dauer. Die Liebe zwischen den beiden soll jetzt erneut erloschen sein.

Wie ein Insider gegenüber The Sun verraten haben soll, hätten sich der Step Up-Darsteller und die "Bang Bang"-Interpretin "freundschaftlich" getrennt. Sie würden aber "immer noch in Kontakt" stehen. Weil sie sich gegenseitig sehr wichtig seien, hätten sie "ihrer Romanze noch eine zweite Chance geben wollen, aber leider hat es nicht funktioniert".

Ob die Trennung dieses Mal endgültig ist? Zumindest soll sich der 39-Jährige schon nach anderen Frauen umgucken. Dafür setzt er offenbar ganz auf die Flirt-App Raya, die Celebritys helfen soll, online ihre große Liebe zu finden. Und Channing will die Frauen dort wohl mit seinem Humor um den Finger wickeln: "Und ja, ich war früher Stripper. Entschuldigt!", soll auf seinem neuen Profil stehen.

Getty Images Channing Tatum und Jessie J

MEGA Jessie J und Channing Tatum, Mai 2019

MEGA Channing Tatum und Jessie J, März 2019



