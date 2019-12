Ihr Liebesglück sollte nicht für immer halten! Nach der Trennung von Jenna Dewan (39) im vergangenen Jahr, fand Channing Tatum (39) in Sängerin Jessie J (31) seine neue Liebe. Das Paar hielt seine Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – wurden die beiden nur selten von Paparazzi erwischt. Doch nun kommt für alle Fans eine traurige Nachricht: Channing und Jessie gehen mittlerweile wieder getrennte Wege!

Die Trennungs-News verbreitet jetzt Us Weekly. Einem Insider zufolge soll das Pärchen schon länger nicht mehr zusammen sein. "Channing und Jessie habe sich vor etwa einem Monat getrennt", erzählte die Quelle dem Portal. Trotz des Beziehungsendes sollen die beiden sich immer noch nahe stehen und gute Freunde sein.

Noch Ende Oktober teilte der "Magic Mike"-Star ein paar verturtelte Pics mit seiner Jessie auf Instagram. In einer Reihe privater Schnappschüsse posierte das einstige Traumduo ziemlich verschmust in die Kamera. Doch diese Aufnahmen waren wohl die letzten. Habt ihr mit dem Liebes-Aus gerechnet? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan

Anzeige

Neil Warner/MEGA Channing Tatum und Jessie J in London

Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J und Channing Tatum in Santa Moncia, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de