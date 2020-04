Dürfen einige DSDS-Finalisten etwa auf eine Karriere an der Seite von Florian Silbereisen (38) hoffen? Der Schlagersänger ersetzt seit Kurzem Xavier Naidoo (48) als Juror in der Gesangsshow und ist offenbar sehr beeindruckt vom Talent der Kandidaten. Das zog ihm nicht nur die Schuhe aus, sondern auch schon die Unterhose: Die schenkte der Musiker dem Teilnehmer Ramon Kaselowsky als Glücksbringer. Offenbar ist Florian von dem Zirkusmoderator und auch dessen Mitstreiterin Paulina Wagner so angetan, dass die zwei schon einen Job bei ihm sicher haben könnten!

Bild berichtete nun, dass die beiden DSDS-Stars womöglich bei den ARD-Festen des 38-Jährigen auftreten könnten. Doch ganz in trockenen Tüchern scheint das noch nicht zu sein: "Noch habe ich keine neuen Projekte, aber ich bin für alles offen. Ein Auftritt bei Florian Silbereisen wäre natürlich schön, seine Feste sind genial", erklärte Paulina in einem Interview mit dem Blatt.

Auch in einem Promiflash-Interview verriet die Blondine erst kürzlich, dass sie sich sehr freuen würde, "mal in seiner Show singen zu dürfen" und gespannt sei, "was sich alles ergeben wird". So oder so ist sie offenbar ganz begeistert davon, dass Florian in der DSDS-Jury sitzt: "Er kann einem da ganz gezielte Tipps geben und sagen, wie der Hase läuft. Und ich bin immer offen für konstruktive Kritik."

TVNOW / Stefan Gregorowius Alexander Klaws und Ramon Kaselowsky auf der DSDS-Bühne

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Ramon Kaselowsky bei DSDS 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Paulina Wagner



