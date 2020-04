Megadeal für Herzogin Meghan (38)! Seitdem Prinz Harry (35) und seine Frau dem royalen Hof in Großbritannien den Rücken gekehrt haben und nach Kanada ausgewandert sind, versucht die dunkelhaarige Beauty alles, um wieder Fuß im Bereich der Schauspielerei zu fassen. Vor Kurzem wurde dann schließlich bekannt, dass die ehemalige Suits-Darstellerin einen großen Deal bei Disney landen konnte. Doch wie lukrativ ist dieser Vertrag wirklich? Hier sind die Konditionen!

Wie Bild am Sonntag nun aus Disney-Kreisen erfahren haben will, sind neben einer großen Gage noch weitere Annehmlichkeiten Teil von Meghans Vereinbarung. So wird die Mutter von Archie Harrison von einer Limousine zu Hause abgeholt, zur Arbeit gebracht und danach auch wieder zurückgefahren. Dazu soll sie schon ein eigenes Büro auf dem Gelände des Disney-Konzerns haben sowie eine persönliche Assistentin.

Doch auch die Bezahlung kann sich mehr als sehen lassen. So ist auf bei dem Streamingdienst von Disney bereits die Dokumentation "Elefanten" erschienen, für die Meghan als Sprecherin fungiert hat. Drei weitere Produktionen sind bereits geplant. Pro Synchronrolle soll die 38-Jährige angeblich 450.000 Euro bekommen.

Getty Images Meghan und Harry

Getty Images Herzogin Meghan

Getty Images Harry und Meghan, 2020 in London



