Verwechslungsgefahr bei Bambi Mercury (32)! Die Berliner Dragqueen ist besonders für ihren eigentlich unverwechselbaren Look bekannt. Denn obwohl ihr Make-up und Styling stets ganz ladylike sind, trägt die Travestiekünstlerin einen dunklen Bart. Doch ganz so einzigartig sieht die ehemalige Queen of Drags-Teilnehmerin offenbar nicht immer aus. Auf einem neuen Foto ist Bambi ihrer Drag-Schwester Katy Bähm (26) nun wie aus dem Gesicht geschnitten!

Via Instagram veröffentlichte die Performerin, die mit bürgerlichem Namen Tim heißt, kürzlich ein neues Selfie. Darauf schaut sie bartlos, mit blonder Perücke und üppiger Krone auf dem Kopf in die Kamera. Doch während einige Follower Bambi für diesen Look mit Komplimenten überhäufen, erkennen andere sie kaum. "Ich dachte auch erst, dass das Katy wäre" und "Wow. Echt krass. Bist du die Schwester von Katy?", kommentieren sie den Beitrag. Auch die Perückendesignerin selbst schrieb zu dem Schnappschuss: "Habe mich grade kurz erschrocken!"

Die markante Gesichtsbehaarung, von der sich Bambi erst vor gut einer Woche verabschiedet hatte, soll schon bald wieder die Wangen der Dragqueen schmücken: "Ich werde bald wieder eine bärtige Königin sein!", schrieb die Künstlerin nämlich selbst zu ihrem Bild.

Anzeige

Instagram / bambi_mercury Bambi Mercury, Drag-Künstlerin

Anzeige

Instagram / katybaehm Bambi Mercury und Katy Bähm

Anzeige

Instagram / bambi_mercury Bambi Mercury ohne Bart



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de