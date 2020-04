Luke Evans (40) zeigt sich mit einem ungewohnten Hairstyle! Ob mit einem Midlife-Crisis-Tattoo oder einer neuen Partnerschaft – der "Murder Mystery"-Star schafft es immer wieder, seine Fans zu überraschen. Auf seinem Kopf war dagegen bisher weniger los – jahrelang blieb der Schauspieler seiner Kurzhaarfrisur treu. Doch nun hatte Luke jetzt offenbar Lust auf Farbe: Er trägt obenrum ab sofort pink!

"Mein Morgengeschenk von Mutter Natur", schrieb der 40-Jährige zu seinem Instagram-Video, in dem er das Wasser aus einer Kokosnuss holt. So weit kein ungewohnter Anblick, schließlich wohnt Luke momentan mit seinem Freund Rafael Olarra am Strand von Florida. Doch dann schwenkte die Kamera auf das Gesicht des Briten – und Überraschung: Der oberere Teil seine Haarpracht erstrahlt nun in einem Pink-Ton!

Mit einem Hashtags fügte der Die Schöne und das Biest-Darsteller dann hinzu: #PinkHairDontCare. Seine Follower interessiert es auf jeden Fall – und sie feiern Luke für diesen mutigen Schritt! "Ich liebe deine pinken Haare!", kommentierte beispielsweise ein User den Clip.

Anzeige

Getty Images Luke Evans im Januar 2020

Anzeige

Instagram / thereallukeevans Luke Evans im Fitnessstudio

Anzeige

Getty Images Schauspieler Luke Evans



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de