Ob Maribel Sancia Todt wohl hellseherische Fähigkeiten hat? Die Kandidatin der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel kämpft sich aktuell von Episode zu Episode. Immer wieder musste sie dabei Kritik von Heidi Klum (46) einstecken, ihre Leistung konnte sie dann aber verbessern und schaffte es so, weiter im Rennen zu bleiben. Ob Maribel das vor einem Jahr erwartet hätte? Schon damals machte sich die Influencerin Gedanken über eine Showteilnahme.

Die Pferdeliebhaberin speicherte ihre vor zwölf Monaten entstandene Instagram-Story in den Highlights auf ihrem Account. So ist auch heute noch zu sehen, was Maribel ein Jahr vor ihrer Zeit bei GNTM über die Sendung dachte. "Bin momentan tatsächlich am Überlegen, mich da fürs nächste Mal anzumelden, einfach zum Spaß. Wäre jedenfalls sehr witzig, wenn sie mich nehmen würden", überlegte die Brünette vor einem Jahr.

Damals hatte Maribel diese Meinung über die Show: "Ich glaube, man kann da schon gute Modelerfahrungen sammeln, wie so ein Intensivkurs fürs Modeln." Ihre Pläne aus der Vergangenheit setzt die 18-Jährige gerade in die Tat um.

Anzeige

Instagram / maribeltodt Maribel Sancia Todt, Model

Anzeige

Instagram / maribeltodt Maribel Sancia Todt, Model

Anzeige

Instagram / maribeltodt Maribel, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de