Pietro Lombardi (27) zeigte sich emotional! Dank seiner Teilnahme und seines Sieges bei DSDS im Jahr 2011 stieg er in kürzester Zeit zum gefeierten Musiker auf. Mit seinen flapsigen Sprüchen und seiner schusseligen Art eroberte der "Kämpferherz"-Interpret schnell die Herzen der Zuschauer. In der gerade beendeten Staffel war Pietro selbst als Juror im Einsatz. Jetzt brachte er im Netz zum Ausdruck, was DSDS ihm wirklich bedeutet.

Auf Instagram veröffentlichte Pietro ein Video, das ihn bei einer emotionalen Gesangseinlage für DSDS-Jurymitglied Dieter Bohlen (66) im vergangenen Februar zeigt. Gemeinsam mit dem Clip richtete der Sänger ein paar rührende Worte an die Castingshow: "Liebes DSDS, du hast mein Leben verändert. Du hast es schöner und besser gemacht." Nicht nur gegenüber der Show zeigte sich Pietro dankbar, er würdigte auch den Einsatz der Mitarbeiter hinter den Kulissen. Der Karlsruher sei stolz darauf, ein Teil dieser Familie zu sein.

Das war nicht das erste Mal, dass Pietro so offen zu seinen Gefühlen stand. Vor Kurzem machte er seinem Kumpel und DSDS-Kollegen Dieter eine kleine Liebeserklärung: "Dieter und ich, wir sind echt ein unzertrennliches Team. Dieter ist praktisch – obwohl nicht nur praktisch, haha – er ist mein Entdecker."

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im März 2020

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, DSDS-Juror

Thomas Burg Dieter Bohlen und Pietro Lombardi



