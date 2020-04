Zwischen Désirée Nick (63) und Claudia Obert (58) hat es bei Promis unter Palmen heftig gekracht. Die beiden Promi-Damen sind zurzeit in dem neuen Reality-Format zu sehen und schon vor Show-Start war klar: Die Schauspielerin und die Designerin kommen so gar nicht miteinander aus. Trotz der gegenseitigen Anfeindungen hat es Désirée aber nicht gestört, gemeinsam mit Claudia an dem Format teilzunehmen.

Ganz im Gegenteil: "Ich war froh, dass Claudia dabei war", erklärt die Blondine im Promiflash-Interview. Ohne den Zank mit der 58-Jährigen wäre Désirée die Zeit in der "Promis unter Palmen"-Villa offenbar zu langweilig geworden. "Mit den anderen Mädels war ja gar nichts anzufangen. Unter Busenfreundinnen muss man sich auch mal ordentlich fetzen können – das zeigt, was in einem steckt, und der Prosecco danach schmeckt umso besser."

Dass zwischen ihr und Claudia die Fetzen fliegen würden, hätte sich die ehemalige Dschungelkönigin allerdings schon im Vorfeld denken können. Immerhin haben sich die beiden bereits vor dem TV-Projekt kennengelernt – und hatten offenbar damals keinen guten Start.

Getty Images Désirée Nick im September 2016

Getty Images Claudia Obert im Juli 2019

SAT.1 / Richard Hübner Désirée Nick, Kandidatin bei "Promis unter Palmen"



