Was hat Désirée Nick (63) für ein Problem mit Claudia Obert (58)? Diese Frage stellen sich aktuell wohl viele Zuschauer des neuen Sat.1-Formats Promis unter Palmen. In der zweiten Folge der Reality-Show schrien sich die beiden Damen in einem Streitgespräch an, vonseiten der blonden Entertainerin kam es sogar fast zu Handgreiflichkeiten. Désirée kann die Mode-Unternehmerin ganz offensichtlich überhaupt nicht leiden. Gegenüber Promiflash hat die 63-Jährige verraten, welche Vergangenheit sie mit ihren Sendungs-Kontrahentin teilt!

Schon vor Jahren hätten sich die beiden auf einem Event kennengelernt, erklärt Désirée im Promiflash-Interview. Schon damals habe sie direkt eine mächtige Antipathie gegen die Schwäbin entwickelt: "Sie biedert sich bei Promis auf dem roten Teppich an und drängt jedem die Billigklamotten aus China auf. Das nennt sie Couture, es ist Müll!" echauffiert sich die TV-Bekanntheit. Schon damals hätte die heute 58-Jährige nicht gemerkt, dass sie nerve und man sie nur aus Toleranz dulde.

Die negativen Gefühle beruhen offenbar auf Gegenseitigkeit, denn schon in der Vergangenheit rasselten die beiden Glamour-Ladys aneinander: "Sie war eh schon immer beleidigt, dass ich als Hauptstadtikone nicht ihr Modestübchen betrete und sehr gut ohne ihre Lumpen auskomme", erklärt Désirée. Auch was ihre Figur angehe, sei Claudia einfach nur neidisch auf sie. "Ich verkörpere alles, was sie nie besitzen wird", schloss La Nick ab.

