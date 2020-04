Gewusst? Bevor Colton Underwood im Jahr 2019 als Der Bachelor versuchte, in den USA seine Herzdame zu finden, sah es zuvor so aus, als ob er die Frau fürs Leben bereits gefunden hätte. Die Auserwählte des ehemaligen Footballspielers: Die olympische US-Turnerin Aly Raisman (25). Neun Monate lang waren die beiden Sportskanonen ein Paar. Jetzt offenbart der Realityshow-Kandidat nähere Details aus seiner einstigen Liaison mit der Athletin.

"Ich wäre glücklich damit gewesen, wenn ich für den Rest der Nacht einfach weiter ihr Lächeln hätte ansehen können", schreibt der Frauenschwarm über sein erstes Date in seinen Memoiren The First Time. Der Ex-Bachelor fügt hinzu, dass es nicht besser hätte laufen können. Das abrupte Ende der Beziehung via FaceTime schmerzte den US-Amerikaner deshalb umso mehr. "Ich hielt am Straßenrand an, fassungslos und unfähig zu begreifen, was gerade passiert war. Ich saß danach einfach in meinem Auto und habe geweint", beschreibt der TV-Charmeur die plötzliche Trennung.

Mit der Olympionikin sollte es also offenbar nichts werden, aber mittlerweile ist der ehemalige Rosenkavalier wieder vergeben. Die Glückliche: Cassie Randolph, die er in der 23. Staffel der Kuppelshow kennengelernt hat. Mittlerweile sind die beiden Turteltauben seit fast einem Jahr ein Paar.

Getty Images Colton Underwood und Aly Raisman bei der Golden Globes Afterparty in Beverly Hills im Januar 2017

Getty Images Aly Raisman bei der "Charlies Angels"-Premiere in L.A. im November 2019

Getty Images Cassie Randolph und Colton Underwood bei einem Fotoshooting in Mar Vista im Oktober 2019

