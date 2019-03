Läuten jetzt etwa doch ganz bald die Hochzeitsglocken? In der amerikanischen Version von Der Bachelor fand Colton Underwood in der blonden Cassie Randolph seine absolute Traumfrau – auch ihr Herz konnte er erobern! Unüblich für die US-Sendung hat der 27-Jährige seiner Herzdame in der letzten Folge keinen Heiratsantrag gemacht, die beiden wollten es langsam angehen lassen. Doch haben sie diesen Plan jetzt etwa über Bord geworfen – und sich doch verlobt?

Das lässt nun zumindest ein Instagram-Post von Colton vermuten! Auf der Foto- und Videoplattform lud er ein verkuscheltes Paar-Pic mit seiner Liebsten hoch – und sorgt mit seiner Bildunterschrift für Verlobungs-Gerüchte. Er versah den Schnappschuss mit den Worten "Meine zukünftige Frau"! Ob das aktuell noch Wunschdenken des Sportlers ist, oder er der 23-Jährigen bereits die Frage aller Fragen gestellt hat, lässt er offen.

Die Liebesgeschichte der beiden hat sich in der Sendung ziemlich dramatisch abgespielt. Denn eigentlich verließ die verunsicherte Cassie im zweigeteilten Finale den US-Bachelor. Doch der Ex-Footballer war sich sicher, dass die Kalifornierin seine große Liebe ist, servierte kurzerhand seine Finalistinnen ab und eroberte die Studentin zurück!

