Haben die DSDS-Fans eigentlich einen Liebling unter den bisherigen Gewinnern? Seit 2002 flimmert die erfolgreiche Show rund um den Pop-Titan Dieter Bohlen (66) und seine Schützlinge jetzt schon über die TV-Bildschirme. Inzwischen hat der Singer-Songwriter sage und schreibe 17 Superstars in die Welt gesetzt. Den letzten davon erst kürzlich: Ramon Roselly hat das große Finale am vergangenen Samstag für sich entschieden. Wenig überraschend, denn: Das Gesangstalent galt schon früh als absoluter Zuschauerliebling. Doch welchen Sieger haben die DSDS-Anhänger über die Jahre am meisten gefeiert? Promiflash stellt euch noch mal alle Superstars vor!

Staffel 1 bis 4

Eingefleischte Fans werden sich bestimmt noch an ihn erinnern: Alexander Klaws (36) gewann im März 2003 die allererste Staffel von DSDS. Inzwischen moderiert der Musical-Darsteller das Format sogar selbst! Seine Nachfolgerin war Elli Erl (40). Die quirlige Blondine überzeugte 2004 mit ihrer Interpretation des Sieger-Titels "This Is My Life". 2006 sollte dann wieder ein Mann siegen: Tobias Regner (37) rührte mit dem Kuschelrock-Hit "I Still Burn" Jury und Zuschauer. Und im Jahr 2007 ging Frauenschwarm Mark Medlock (41) mit seinem Ohrwurm "Now or Never" als Sieger hervor. Der Frankfurter zählt bis heute zu den bekanntesten DSDS-Gesichtern, verkaufte in seiner Karriere bereits mehr als drei Millionen Tonträger und ergatterte einen Echo.

Staffel 5 bis 8

Auch Thomas Godoj (42) dürfte bis heute vielen ein Begriff sein. Der Rocker ergatterte 2008 den Titel Superstar, nachdem er die Fans mit dem Track "Love Is You" bezaubert hatte. Die sechste Staffel gewann dann Daniel Schumacher im Jahr 2009 – er hatte damals Co-Finalistin Sarah Kreuz mit seiner Interpretation des Siegertitels "Anything but Love" ausgestochen. Ein Jahr später bejubelten die Zuschauer Mehrzad Marashi (39), der die siebte Runde DSDS für sich entschied. Reality-TV-Star Menowin Fröhlich (32) landete hier übrigens ganz knapp auf Platz zwei. Aus Staffel acht ging dann das wohl erfolgreichste DSDS-Sternchen hervor: Pietro Lombardi (27)! Der Karlsruher sitzt heute selbst in der Jury und sorgte damals mit seiner Lovestory mit der Kontrahentin Sarah Engels (heute Lombardi) für mächtig Furore.

Staffel 9 bis 12

Das Finale der neunten Staffel im Jahr 2012 hatte es mächtig in sich – doch am Ende konnte sich Sonnyboy Luca Hänni (25) gegen Daniele Negroni (24) durchsetzen. Der Sieger ist heute ein erfolgreicher Musiker, trat im Jahr 2019 sogar für die Schweiz beim Eurovision Song Contest an und belegte dort immerhin den vierten Platz. Im Jahr darauf holte mit Beatrice Egli (31) dann zum ersten Mal seit 2004 wieder eine Frau den Titel. Die Beauty ist inzwischen eine supererfolgreiche Schlagersängerin. Auch Staffel elf brachte einen weiblichen Superstar hervor: Aneta Sablik (31) begeisterte mit ihrem Lied "The One". 2014 schnappte sich Severino Seeger (33) den Titel – mit dem berührenden Track "Hero of My Heart".

Staffel 13 bis 17

Vor vier Jahren nahm dann Messiah Prince Sheridan Damien Ritzinger alias Prince Damien (29) die Zuschauerherzen für sich ein – und gewann DSDS-Staffel 13. Im Januar 2020 gewann er übrigens auch das Dschungelcamp. Sein Nachfolger war Frohnatur Alphonso Williams (✝57) mit dem Gewinner-Song "What Becomes of the Broken Hearted". Der US-amerikanische Soulsänger alias Mr. Bling Bling verstarb vergangenen Oktober an den Folgen von Prostatakrebs. Aus der 15. Staffel ging dann DSDS-Küken Marie Wegener (18) als Siegerin hervor. Die damals 16-jährige Blondine war auch Dieter Bohlens absoluter Liebling. Ebenfalls einer der jüngeren Superstars: Davin Herbrüggen. Er schnappte sich den Titel 2019 im Alter von 20 Jahren. Und zu guter Letzt setzte sich nun Ramon Roselly als 17. Sieger durch.

