Kobe Bryant (✝41) wird dieses Jahr, posthum, eine große Ehre zuteilwerden! Ende Januar waren der Basketballprofi, seine Tochter Gianna (✝13) und sieben weitere Passagiere bei einem tragischen Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Rund einen Monat später nahmen die Familie, Freunde und Fans der NBA-Legende bei einer Trauerfeier im Staples Center von den verunglückten Opfern Abschied. Jetzt wurde der Sportler zum Stolz seiner Witwe Vanessa Bryant (37) auf besondere Weise gewürdigt: Kobe wird Mitglied der berühmtesten Basketball-Hall-of-Fame!

Voraussichtlich im August sollen Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Förderer des Ballsports während einer Aufnahmezeremonie für ihre außerordentlichen Leistungen ausgezeichnet werden. Zwei Monate nach seinem Tod wurde nun auch Kobe in diese besonderen Reihen aufgenommen. "Es ist eine unglaubliche Leistung und Ehre und wir sind sehr stolz auf ihn", erklärte Vanessa am vergangenen Samstag in einem Interview mit ESPN. Die vierfache Mutter zähle den Meilenstein zu einem der Höhepunkte in Kobes Basketballkarriere.

"Jeder Erfolg, den er als Athlet hatte, war ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg hierhin", erklärte Vanessa in dem bewegenden Gespräch. Der 41-Jährige wird damit neben seinen einstigen Basketball-Kollegen Kevin Garnett und Tim Duncan und anderen Teil des Hall-of-Fame-Jahrgangs von 2020.

Getty Images Vanessa Bryant im Februar 2020

Getty Images Kobe Bryant im Mai 2010

Getty Images Tim Duncan im Juni 2005



