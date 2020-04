Ein Jahr ist es schon her, dass Sängerin Adele Adkins (31) die Trennung von Ehemann Simon Konecki bekannt gegeben hat. Über sieben Jahre waren die beiden ein Paar gewesen, im April 2019 machten sie ihr Liebes-Aus dann öffentlich. Die Scheidungspapiere reichten die beiden rund fünf Monate später ein. Wie britische Medien berichten, verhandelt das Paar momentan, wie und ob sie Adeles Mega-Vermögen untereinander aufteilen werden. Doch über das Ergebnis sollen keinerlei Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, wie ein US-amerikanisches Gericht nun beschlossen hat!

Wie The Sun berichtet, sollen sich Adeles Ersparnisse auf fast 160 Millionen Euro belaufen. Da das Paar damals keinen Ehevertrag aufgesetzt hatte, muss nun geklärt werden, welche Partei wie viel von dem Kapital erhält. Die "Hello"-Interpretin habe daraufhin bei einem Gericht in Los Angeles beantragt, dass alle Verhandlungsdetails privat bleiben sollen. Diesem Antrag wurde nun stattgegeben.

Das Ex-Paar will sich auch in Zukunft gemeinsam um Sohn Angelo (7) kümmern. Genau deswegen sei es von großer Bedeutung, dass die Scheidung nicht in eine mediale Schlammschlacht ausarte. "Hollywood-Scheidungen können sich über Jahre ziehen und sehr hässlich werden. Adele und Simon wollen genau das nicht. Sie möchten alles so privat wie möglich halten, ihrem Sohn zuliebe", erklärte ein Insider gegenüber der britischen Zeitung.

FameFlynet.uk.com / SplashNews.com Simon Konecki und Adele

Getty Images Adele im Februar 2017

Backgrid/ ActionPress Sängerin Adele Adkins im Januar 2020



