Ist Lina Larissa Strahl (22) etwa ihr größter Fan? An der Seite von Schauspielkollegin Lisa-Marie Koroll (22) war die Blondine von 2014 bis 2016 in der erfolgreichen Bibi & Tina-Trilogie im Kino zu sehen. Bis heute feiern ihre Fans sie für die Rolle der frechen Hexe Bibi Blocksberg. Auch die Darstellerin selbst liebt ihre Rolle offenbar heiß und innig: Den ersten "Bibi & Tina"-Streifen hat Lina ganze elf Mal gesehen!

Vergangenen Sonntag war die 22-Jährige, die auch als Singer-Songwriterin bekannt ist, als Gast-Coach bei The Voice Kids zu sehen. Dort betreute sie die Schützlinge von Max Giesinger (31). Dabei war Lina für die drei Nachwuchstalente keine Unbekannte – Zuschauerliebling Mats betonte während des Gesangcoachings sogar, dass er sich jeden ihrer Filme vier Mal im Kino angesehen habe. Daraufhin erwiderte Lina: "Ich habe mir den ersten Film elf Mal angeguckt, ich kann es also toppen." Musikerkollege Max konnte es kaum fassen: "Elf Mal?" – "Ja, ich war so stolz auf den Film. Deswegen bin ich elf Mal reingegangen", erklärte die Schauspielerin.

Auf ihre "Bibi & Tina"-Rolle ist Lina immer noch mächtig stolz . Deswegen würde sie es auch nicht nerven, ständig darauf angesprochen zu werden: "Ich finde, das gehört halt einfach dazu. Das waren fünf Jahre meines Lebens, die waren sehr beeindruckend, diese Jahre", betonte sie vergangenen September in einem Promiflash-Interview. "Von daher bin ich einfach nur dankbar und cool damit."

Everett Collection / ActionPress Lisa-Marie Koroll und Lina Larissa Strahl in "Bibi & Tina"

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Lina Larissa Strahl bei der Berlin Fashion Week 2020

Instagram / _lina_official_ Lina Larissa Strahl, Schauspielerin



