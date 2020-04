Einmal Germany's next Topmodel-Kandidatin, immer "Germany's next Topmodel"-Kandidatin. Wioleta Psiuk, Der Bachelor-Finalistin von Sebastian Preuss (29), nahm 2010 an der ProSieben-Castingshow teil. Damit legte sie den Grundstein für ihre Modelkarriere. Doch neben beruflichen Erfahrungen machte Wio in der Sendung auch Freundinnen fürs Leben, wie sie nun gegenüber Promiflash verriet. Mit diesen Mädchen steht die Rosensammlerin auch heute noch in Kontakt.

"Die Mädels sind seit zehn Jahren immer noch in meinem Leben und da bin ich froh drum", verriet Wioleta im Promiflash-Interview. Darüber hinaus gibt es wohl eine gut frequentierte WhatsApp-Gruppe, in der die Mitglieder des einstigen Casts sich austauschen können. Dabei ist die Single-Lady nach wie vor mit zwei ihrer ehemaligen Konkurrentinnen am häufigsten in Kontakt: "Vor allem mit Louisa Mazzurana und Hanna Bohnekamp." Letztere belegte in dem Model-Contest von Heidi Klum (46) den zweiten Platz.

Gewinnerin der Staffel war damals übrigens Alisar Ailabouni (31). Diese ist vor ein Paar Jahren in die USA ausgewandert. Durch die Zeitverschiebung ist es da natürlich noch schwieriger, alte Kontakte in Deutschland zu pflegen.

