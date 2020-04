Wioleta Psiuk erinnert sich gerne an ihre Zeit bei Germany's next Topmodel! Im Januar suchte die Influencerin im Reality-TV-Format Der Bachelor nach ihrer großen Liebe – dabei waren die Kameras für sie nichts Neues. Denn 2010 stand die Beauty bereits vor der Linse: Als Kandidatin bei Germany's next Topmodel. Damals schaffte es die brünette Schönheit sogar unter Heidis (46) Top Ten. Mit Promiflash blickte das Model jetzt auf ihre GNTM-Vergangenheit zurück!

"Diese Zeit war für mich wie ein wahr gewordener Traum", verriet Wio gegenüber Promiflash. Jeden Morgen habe sie sich kneifen müssen, um zu realisieren, dass ihr Leben gerade tatsächlich so verläuft und sie ein Teil der Castingshow ist. "Ich habe da so vieles gelernt. Danke Heidi, dass du damals an mich geglaubt hast", schwärmte die Halb-Polin. Während der Dreharbeiten sei sie nicht nur über sich selbst hinausgewachsen, sondern auch zum ersten Mal geflogen. Dazu habe sie neue Mädels kennengelernt, zu denen sie noch heute Kontakt habe.

In der Kuppelshow mit Rosenkavalier Sebastian Preuss (29) schaffte es Wio sogar noch einige Runden weiter. Nach dem Finale musste die Hundeliebhaberin dann allerdings ohne eine rote Schnittblume im Gepäck nach Hause zurückkehren – Basti entschied sich für keine der beiden verbliebenen Damen.

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, TV-Darstellerin

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW Sebastian Preuss und Wioleta Psiuk bei "Der Bachelor"



