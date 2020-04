Ende April wird bereits die sage und schreibe 7.000 Folge von GZSZ ausgestrahlt – ein großer Meilenstein für die Serie, die mittlerweile aus dem deutschen TV gar nicht mehr wegzudenken ist. Nicht mehr wegzudenken ist wohl auch Show-Intrigantin Kathrin Flemming, die mit ihren Machenschaften schon seit 4.000 Folgen den Kolle-Kiez auf Trab hält. Anlässlich des bevorstehenden Jubiläums hat Kathrin-Darstellerin Ulrike Frank (51) jetzt ihre Highlights verraten.

Ulrike und ihre Rolle Kathrin sind in den vergangenen Jahren schon durch einige Höhen und Tiefen gegangen – doch auf die Frage, welche Geschichte der Schauspielerin persönlich ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, antwortet sie fast ohne zu zögern. "Am meisten ging mir tatsächlich die wunderbare Liebesgeschichte mit Till (Bommel) unter die Haut, die so tragisch mit seinem Tod zu Ende ging. Ich glaube, weil da vollkommenes Glück und Leid so nah beieinander lagen", gibt Ulrike im Interview mit RTL preis. Aber auch die Entführungsstory um Kathrins damals sechs Monate alte Tochter Johanna und die Inzest-Geschichte mit ihrer erwachsenen Tochter Jasmin, die sich plötzlich in ihren eigenen Vater verliebte, gehen Ulrike bis heute nahe.

Ein kleiner Funfact zum Schluss: Eigentlich war die Rolle des weiblichen Bösewichts gar nicht für den Hauptcast vorgesehen. "Zuerst war Katrin Flemming als Gastrolle angelegt, ich habe damals nur mit vier Monaten gerechnet", erklärt Ulrike. Die Kombination mit Jo Gerner alias Wolfgang Bahro (59) habe dann allerdings so gut funktioniert, dass Kathrin bis heute zu den Lieblingscharakteren der Serie gehört.

