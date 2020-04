Sie sind im Guten auseinandergegangen! Vor wenigen Monaten schockten Teresa (47) und Joe Giudice (47) ihre Fans mit einer unschönen News: Die TV-Stars haben sich getrennt. Nach 20 Jahren Ehe, vier gemeinsamen Kindern und offenbar einigen Höhen und Tiefen entschloss sich das Paar schließlich zu diesem drastischen Schritt. Doch bei den beiden fließt nach der Trennung kein böses Blut: Teresa und Joe sollen sich noch immer super verstehen!

Wie HollywoodLife jetzt berichtet, soll das Noch-Ehepaar sogar richtig gut befreundet sein. "Sie haben eine großartige Beziehung. Wenn sie miteinander reden, reden sie wie beste Freunde. Es kommt einem wirklich so vor, als hätte sich nichts verändert", gibt "Real Housewives of New Jersey"-Kollegin Jennifer Aydin gegenüber dem Onlineportal preis. Aktuell kümmern sich die beiden bloß mehr um sich selbst, als um den anderen. Vor allem Joe gehe es damit gut.

Trotz der freundschaftlichen Trennung scheint ein Liebes-Comeback bei den "Real Housewives of New Jersey"-Stars ausgeschlossen. "Joe hat schon ein paar Dates besucht, Teresa nicht. Sie ist zu beschäftigt mit den Mädels, hatte Arbeitsverpflichtungen und kümmert sich um ihren Vater. Sie freut sich aber für Joe", hatte ein Insider kurz nach dem Beziehungs-Aus gegenüber People ausgeplaudert.

Instagram / _giagiudice Joe Giudice mit seiner Familie

Paul Emmans/Startraks Photo/ActionPress Joe Giudice in Los Angeles

Getty Images Teresa Giudice, "Real Housewives"-Star

