Kann dieses Trainingskonzept die Investoren überzeugen? Auch am heutigen Abend geben die Gründer bei Die Höhle der Löwen alles, um die Investoren von ihren Produkten zu überzeugen. Nicht nur einmal konnte sich ein kreativer Erfinder in der TV-Show die gewünschte Finanzspritze sichern. Fritz Grünewalt aus Landau geht mit seiner Coaching-App FitterYOU an den Start – und konnte vorab schon einen prominenten Unterstützer für sich gewinnen: Fußball-Profi André Schürrle (29) ist von der Sport-App total begeistert.

Mit ihrer App haben Fritz und sein Team ein Trainingskonzept entwickelt, das eine Kombination aus Motivations-Coaching und einer personalisierten Trainingsmatte beinhaltet. Wie Vox in einer Pressemitteilung bereits vorab verrät, kommt André per Video-Schaltung zu Wort und gerät dabei regelrecht ins Schwärmen: "Ich habe die App und die Matte lange getestet und habe einfach gemerkt, dass ich eine Riesenfreude entwickelt habe, jeden Tag ein neues, individuelles Programm zu bekommen."

Der WM-Held teile die Vision des Gründers und wünsche sich, dass viel mehr Menschen mithilfe der App in Bewegung kommen würden. Doch kann Fritz auch die Investoren von seiner Idee begeistern? Der FitterYOU-Erfinder erhofft sich 500.000 Euro von den Unternehmern und bietet im Gegenzug zehn Prozent seiner Geschäftsanteile.

Getty Images Fußballer André Schürrle

TV NOW/ Frank W. Hempel Die Gründer von FitterYOU bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Frank W. Hempel Die "Die Höhle der Löwen"-Investoren



