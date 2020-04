Richard Heinze will die Aussage seiner Ex-Freundin, sie habe erst via YouTube von der Trennung erfahren, so nicht stehenlassen! Ende März hatte der Köln 50667-Darsteller verkündet, dass er und die Love Island-Beauty beschlossen hätten, getrennte Wege zu gehen. Alles klang nach einem harmonischen Liebes-Aus. Doch im Interview mit Marco Schreyl (46) schlug Melissa (24) dann andere Töne an: Von dem endgültigen Cut habe sie erst im Netz erfahren. Alles Unsinn, wie Richard nun gegenüber Promiflash richtigstellen will!

Vergangene Woche erklärte Melissa in der Talkshow Marco Schreyl live unter Tränen, dass sie das Liebes-Aus wie viele andere erst via YouTube mitbekommen habe. Richard schockierten diese Worte extrem: "Ich will in aller Deutlichkeit klarstellen, dass ich nicht mit dem YouTube-Video und schon gar nicht per WhatsApp Schluss gemacht habe. Am letzten Abend, den wir zusammen in meiner Wohnung in Köln verbrachten, haben wir uns heftig gestritten und dann gemeinsam entschieden, dass unsere Beziehung keine Zukunft hat", erklärte der TV-Star. Auch wenn viele unschöne Worte gefallen seien, sei es aus seiner Sicht für beide Seiten mehr als deutlich gewesen, dass Schluss sei.

Auch dass die beiden vor der Veröffentlichung seines Videos keinerlei Kontakt mehr gehabt hätten, stimme nicht: "Ich habe ihr geschrieben, dass ich mich jetzt in einem YouTube-Video zur Trennung bekennen würde. Daraufhin bestätigte sie mir das Ganze kurz und knapp mit einem 'Ok'", fügte er außerdem hinzu. Im Clip habe er sich so bemüht, nur liebe Worte für Melissa zu finden. Ihre "Lüge im TV" enttäusche ihn deshalb extrem.

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze, Schauspieler

Instagram / melissadamilia Melissa, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze, Reality-TV-Star



