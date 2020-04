So geht es Sarah Harrison nach ihrem Sturz! Die 28-Jährige versucht sich aktuell die Zeit zu Hause mit ihren Liebsten so angenehm und schön wie möglich zu gestalten. Neben Kuscheleinheiten mit Dominic (28) und Mia (2) darf aber auch ein wenig Action nicht fehlen – der letzte Versuch in diese Richtung endete jedoch unglücklich. Die schwangere Influencerin versuchte sich an einer beliebten Tanz-Challenge auf TikTok, dabei knickte sie mit dem Fuß um und fiel zu Boden! Kurz darauf zeigte sich die baldige zweifache Mutter mit Kühlakkus am Knöchel. Jetzt gibt sie ihren Fans ein Gesundheitsupdate!

Denn Sarah hat sich ihren Fuß ernsthaft verletzt. Das berichtete die Blondine ihren Fans nach einem Besuch beim Orthopäden in ihrer Instagram-Story. "Ich war beim Arzt und leider ist nicht alles perfekt. Ein Band ist leider angerissen. Das heißt, ich trage jetzt einen Verband." Diese Verletzung braucht etwas Zeit, bis sie verheilt ist, darum wird die Beauty in den kommenden Wochen zusätzlich eine Schiene tragen müssen.

Bis auf ihre Fuß-Verletzung scheint es der ehemaligen Bachelor-Teilnehmerin aber gut zu gehen. Das belegte sie kurz nach dem Sturz mit einem fröhlichen Kugel-Foto auf Insta mit ihrer Tochter Mia im Arm.

TikTok/harrison.sarah Dominic und Sarah Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im November 2019

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison



