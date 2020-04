Hat Temptation Island 2020 das erste Paar entzweit? Zwischen Siria Campanozzi und Davide Tolone kriselte es schon nachdem sie ihre jeweilige Villa mit den Singles bezogen hatten – der Grund: Der Friseur flirtet nach Ansicht seiner Freundin zu viel fremd. Eine spezielle Szene, bei der er der Verführerin Coco verdammt nahe kam, brachte das Fass für Siria nun zum Überlaufen: Sie ist fest entschlossen, sich zu trennen.

Beim Lagerfeuer musste die 20-Jährige mitansehen, wie Davide beim Salsa-Tanzen mit Coco in die Flirt-Offensive ging. "Er guckt nicht mal mich so an. Und das war mal Liebe", zeigte sie sich schockiert. Als er dann auch noch zugab, dass er sich vorstellen könne, sich in Coco zu verlieben, fehlten Siria die Worte. Als Moderatorin Angela Finger-Erben (40) sie daraufhin fragte, ob sie mit ihrem Freund Schluss machen wollte, antwortete sie: "Ja."

Aber ist dieser Entschluss auch endgültig? Schließlich bekommen die zwei in der kommenden Folge die Möglichkeit, sich noch einmal auszusprechen. "Ich werde ihn jetzt mit der Situation konfrontieren, aber er ist ja schon fremdgegangen. Das, was er getan hat, macht man einfach nicht", betonte die Beauty aus Pforzheim.

TVNOW Kandidatin Siria bei "Temptation Island"

TVNOW Davide beim "Temptation Island"-Lagerfeuer

TVNOW Siria, Kandidatin bei "Temptation Island" 2020



