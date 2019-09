Endlich sind sie zu fünft! Anfang Mai verkündeten Eva Marcille (34) und Michael Sterling überglücklich: Bei der America's next Topmodel-Gewinnern von 2004 und ihrem Ehemann ist Nachwuchs unterwegs! Ende Juni verriet die Real Housewives of Atlanta-Darstellerin schließlich auch, dass sich ihr Sohn Michael Todd Jr. und Tochter Marley Rae über ein Brüderchen freuen dürfen – und der ist jetzt auch endlich auf der Welt: Eva ist Dreifachmama!

Wie Us Weekly berichtete, soll der Spross am vergangenen Freitag geboren worden sein. Eine längere Netzpause der 34-Jährigen habe zunächst den Verdacht geliefert, dass der Kleine möglicherweise endlich da ist. Auch der Name steht schon fest: Das jüngste Familienglied und zweite gemeinsame Kind mit Evas zweiten Göttergatten soll auf Maverick hören. Selbst zur Geburt ihres Sohnes geäußert hat sich das Pärchen bislang aber noch nicht.

Dazu, wie es fortan zu Hause ablaufen könnte, gab die Beauty vor wenigen Monaten bereits eine Prognose ab: "Sieht so aus, als wenn der kleine Michael Jr. vom Baby zum mittleren Kind wird, und Marley wird die Chefin von allen sein", meinte sie scherzhaft im Interview mit People. Ob sich das wirklich so bewahrheiten wird?

Getty Images Eva Marcille, Ex-"America's next Topmodel"-Gewinnerin von 2014

Getty Images Eva Marcille im Februar 2019

Getty Images Michael Sterling und Eva Marcille bei den BET Awards 2019

