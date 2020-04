John Legend (41) ist ein echter Workaholic. Das Leben als Superstar ist nicht immer einfach – monatelange Tourneen, Fernsehauftritte, Interviews und so weiter. Da bleibt nicht viel Zeit für ein Privatleben. Auch John musste damit bereits in jungen Jahren seine Erfahrungen machen. Umso glücklicher ist der Sänger heute, dass er Karriere und Familie zusammen arrangieren kann – vom ewigen Junggesellen zum

fürsorglichen Familienvater.

Der Hitkünstler ist seit einigen Jahren mit Model Chrissy Teigen (34) verheiratet. Das Eheglück machen ihre beiden Kinder Luna und Miles perfekt. Der kleinen Familie könnte es nicht besser gehen. Doch was ist das Geheimnis ihres Familienglücks? Der "All of Me"-Interpret verrät nun in einem Interview für das Rollercoster-Magazin, wie er es schafft, für seine Kinder und Ehefrau da zu sein: "Ich liebe es, die Familie mitzubringen, und ich freue mich darauf, sie im Tourneebus mitzunehmen." So bleibe die Erziehung der Sprösslinge auch nicht allein an seiner Ehefrau hängen und John könne selbst dazu beitragen, "dass sie keine A-Löcher sind" – da spricht wohl die Vaterliebe aus ihm.

Während der aktuellen Lage dürfte es für den Schnulzensänger sogar noch einfacher sein, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Von zu Hause gibt er Wohnzimmer-Konzerte am Klavier, die seine Fans im Internet verfolgen können und seine Familie live miterleben darf.

Getty Images Schauspieler John Legend

Getty Images John Legend und Chrissy Teigen in Los Angeles im November 2019

Getty Images John Legend am Klavier, 2019



