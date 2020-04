Wird zwischen Daniela Katzenberger (33) und Jennifer Frankhauser (27) doch noch alles gut? Vor über zwei Jahren hatten die beiden Frauen sich nach dem Tod von Jennys Vater fies zerstritten. Seitdem schien eine Versöhnung der Halbschwestern eigentlich außer Reichweite zu sein – bis in den neuen TV-Episoden von Dannis Show ein erstes Treffen der zwei gezeigt wurde. Dieses lief jedoch aus dem Ruder. Die Kultblondine hat die Hoffnung auf eine Aussprache mit ihrer Schwester trotzdem noch nicht aufgegeben – im Gegenteil: Daniela ist zuversichtlich!

So wirkte es zumindest in der aktuellen Folge von Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, die am Mittwoch über die Fernseh-Bildschirme flimmerte. In der Episode feierte die Frau von Lucas Cordalis (52) ihren 33. Geburtstag – und gab zu: Sie vermisst ihre Schwester an diesen Tagen. "Es ist alles offen. Klar, hat sie mich verletzt. Aber ich glaube ja an Bestellungen beim Universum. Und ich habe mir schon bestellt, dass wir uns vertragen!" Sie sei sich zudem sicher, dass Jenny sie in einer Notlage niemals hängen lassen würde: "Wenn ich jetzt bei meiner Schwester vor der Haustür stehen und sagen würde, Jennifer, ich muss ein halbes Jahr auf Antarktis-Expedition, nimm Lucas und Sophia und die wohnen jetzt bei dir. Die wäre die Letzte, die Nein sagen würde!"

Jenny selbst hatte in der vergangenen Episode hingegen kaum Hoffnung geäußert, sich noch mit ihrer Schwester zu vertragen: "Also, ich glaube an der Stelle, dass das nichts wird. Es wird keine Versöhnung geben!" Und auch Daniela hatte im Promiflash-Interview vor Kurzem erklärt: "Es ist schwierig. Es ist echt schwer!"

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" Mittwoch, 8. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

Getty Images Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger, 2014

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Dezember 2019

Anzeige

RTL2 Iris Klein und Jenny Frankhauser bei "Familienglück auf Mallorca"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de