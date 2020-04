Heißer Po-Vergleich: Micaela Schäfer (36) und Cathy Lugner (30) sind bekannt für ihre freizügigen Auftritte. Auf ihren Social-Media-Kanälen versorgen sie ihre Follower regelmäßig mit aufreizenden Fotos oder Stories – als Nackt-Model ist es ja auch irgendwie ihr Job, sich nackig vor der Kamera zu zeigen. Micaela postete vergangene Woche ein laszives Bild, auf dem sie genüsslich ihren Po in die Kamera streckt. Ein ähnliches Foto hat nun auch Cathy hochgeladen. Die Beiträge sehen sich verdächtig ähnlich – hat Cathy hier etwa Micaela kopiert?

Dass Micaela sich mit großer Freude hüllenlos in der Öffentlichkeit zeigt, ist längst kein Geheimnis mehr. Das Nackt-Model beschwichtigt im Promiflash-Interview in Bezug auf ihren Körper, dass ein Schönheitschirurg kein Zauberer sei: "Fakt ist, ich muss trotzdem Sport treiben. Also, nur weil ich mir Eigenfett hab in den Hintern spritzen lassen und ein Sixpack operiert habe, heißt es nicht, dass ich nichts machen muss." Auch Cathy arbeitet erfolgreich als Nackt-Model und filmt sich immer wieder, während sie im Fitnessstudio sportelt. Die Blondine bietet ihren Fans auf Instagram sogar an, dass sie mal zusammen trainieren gehen können: "Und ich gehe dann halt auch mal mit euch ins Gym."

Ob Cathy sich wirklich Inspiration von ihrer Kollegin Micaela geholt hat, weiß bisher nur sie selbst. Doch welchen Popo findet ihr denn nun hübscher? Am Ende des Artikels könnt ihr in unserer Umfrage abstimmen.

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer am Meer, September 2019

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner im Fitnessstudio, März 2020

Instagram/micaela.schaefer.official, cathy.lugner Collage: Micaela Schäfer und Cathy Lugner



