Bei Cathy Lugner (30) geht es rund – zumindest was ihre untere Körperhälfte betrifft. Die 30-Jährige präsentiert ihren Hintern nur allzu gerne in so wenig Kleidung wie möglich. Immerhin ist der Allerwerteste der TV-Bekanntheit heute schon ihr Markenzeichen, für das sie am laufenden Band Komplimente erhält. Aber wie trainiert die Influencerin ihren knackigen Po überhaupt, vor allem jetzt, wo sämtliche Fitnessstudios geschlossen sind? Promiflash kennt Cathys Geheimnis!

Im exklusiven Gespräch mit Promiflash plaudert das Bodywunder seine Tipps und Tricks aus: "Normalerweise gehe ich jeden zweiten Tag ins Gym, was derzeit leider ausfällt. Ich liebe die Multipresse, da kann man superviele Übungen kombinieren." Der Clou sei ein Mix aus Sumo Squats – also Kniebeugen mit weit auseinander stehenden Beinen, Ausfallschritten, Hip Thrusts, wobei die Langhantel aus der Hocke heraus direkt von den Hüften hochgedrückt wird, und dem klassischen Kreuzheben.

Und wie hält sich Cathy wohl aktuell jenseits des Sportstudios fit? Auch das verrät sie Promiflash: "Gewichte und Co. habe ich alles da" – Home-Workouts sind also kein Problem für die Mutter einer zwölfjährigen Tochter. Das Resultat der schweißtreibenden Sessions kann sich auf den Unterwäsche-Pics auf ihrem Instagram-Account wirklich sehen lassen: "Musste sein, wegen der ganzen lieben Kommentare zu meinem 'fetten' Hinterteil", schrieb die Web-Beauty zu ihren freizügigen Fotos.

Anzeige

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, TV-Star

Anzeige

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner im März 2020

Anzeige

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, Influencerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de