Erneute Konfrontation bei Daniela Katzenberger (33) und Jennifer Frankhauser (27)! Erst vor gut einer Woche war der große Streit zwischen der Kultblondine und ihrer Halbschwester im TV in eine neue Runde gegangen: In der Reality-Show der Katze trafen die Frauen beim Geburtstag ihrer Mutter Iris Klein (52) aufeinander. Zur Versöhnung kam es aber nicht. Allerdings scheint das noch lange nicht der letzte Friedens-Versuch gewesen zu sein: Daniela geht erneut einen Schritt auf Jenny zu. Ob dieses Treffen besser endet?

Im ersten Trailer für die neue Folge von Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca ist bereits zu sehen: Danni fliegt für eine Aussprache nach Deutschland. Mit einer Tüte Brötchen steht die 33-Jährige bei Jennifer vor der Tür und dann eskaliert die Situation offenbar erneut: "Das war die schlechteste Idee, hierher zu kommen. Ich habe das so bereut!", berichtet Daniela. In einer weiteren kurzen Szene sitzt sie weinend im Auto: "Ich hätte ihr so gerne gesagt, dass es mir leid tut. Aber ich mache das nicht!"

Weitere Sequenzen zeigen die Halbschwestern zu Besuch bei ihrer Mutter auf Mallorca – die Stimmung wirkt angespannt. Was meint ihr: Geht die zweite Begegnung von Daniela und Jenny wieder schief? Stimmt unten ab.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", ab dem 25. März mittwochs ab 20:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL II Jennifer Frankhauser und Daniela Katzenberger in "Familienglück auf Mallorca"

Getty Images Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger im November 2015



