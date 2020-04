So schlimm stand es also um Miyabi Kawai (45)! Im Februar schockte die Mode-Expertin ihre Fans mit einer besorgniserregenden Nachricht: Sie lag im Krankenhaus und musste mehrmals operiert werden. Nach insgesamt fünf Eingriffen durfte sie das Krankenhaus mittlerweile zum Glück wieder verlassen. In einem Interview spricht Miyabi jetzt über diese schwere Zeit und erklärt sogar, dass sie fast gestorben wäre.

Im Gespräch mit Closer lässt die Stylistin das Erlebte noch einmal Revue passieren. Bereits während eines Meetings habe sie unter extremen Bauchschmerzen gelitten und sich danach nur noch mit Mühe nach Hause geschleppt, wo sie schlussendlich zusammenbrach. "Dass ich heute noch am Leben bin, habe ich der Tatsache zu verdanken, dass meine Eltern vor Ort waren und sofort den Krankenwagen riefen", berichtet Miyabi. Zunächst habe man vermutet, dass sie einen Blinddarmdurchbruch hätte, doch dann wurde eine Entzündung des gesamten Bauchraumes diagnostiziert, die beinahe in einer Sepsis – einer lebensbedrohlichen Blutvergiftung – geendet hätte.

"Ich hatte von all den Ereignissen nichts mitbekommen und erfuhr erst nach dem Aufwachen, dass ich gerade noch dem Tod von der Schippe gesprungen war", erzählt Miyabi weiter. Auch wenn die 45-Jährige nun noch etwas geschwächt ist und Schmerzen hat, geht es für sie mittlerweile gesundheitlich aber wieder bergauf.

Anzeige

Instagram / miyabi.kawai Miyabi Kawai, Februar 2020

Anzeige

Getty Images Miyabi Kawai bei der Berlin Fashion Week 2018

Anzeige

Instagram / miyabi.kawai Miyabi Kawai im Oktober 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de