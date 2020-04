Schießt sich Claudia Obert (58) bei Promis unter Palmen selbst ins Aus? Die Boutique-Besitzerin gab bisher eher Gas am Glas als in den Challenges. Statt guter Wettbewerbsleistung fiel sie eher durch ihren Alkoholkonsum auf und der hatte jetzt schwerwiegende Folgen: Leicht benebelt zog sich das TV-Sternchen nach einem Streit mit ihren Konkurrenten an den Strand zurück und übertrat dabei die Grenze des Grundstücks – ein Fehltritt, der nicht ungeahndet blieb.

Carina Spack (23) rechnete zunächst damit, dass das gesamte Team für Claudias Fauxpas zur Verantwortung gezogen werden würde. Doch am nächsten Tag gab es Entwarnung: Per Brief wurde Claudia über die Strafe für den Regelverstoß informiert. Nur sie wurde von dem Spiel ausgeschlossen, bei dem die Kapitäne für die Team-Challenges ausgewählt werden. Damit hat sie auch keine Chance, sich vor einer Nominierung durch ihre Mitstreiter zu bewahren.

Claudia nahm das Ganze aber gelassen, ihre Reaktion: "Ja, macht doch nichts. Dann mache ich mir eben einen entspannten Tag." Gesagt, getan. Während die anderen Kandidaten um die Kapitänsbinde spielen, wird sie zuschauen müssen.

Anzeige

Sat.1 Claudia Obert, Ronald Schill und Désirée Nick bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

Getty Images Claudia Obert 2019

Anzeige

Getty Images Claudia Obert bei "Promi Big Brother 2017"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de