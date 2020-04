Anna Hofbauer (31) schwebt im siebten Mama-Himmel! Die ehemalige Bachelorette und ihr Partner Marc Barthel (30) sind seit wenigen Monaten Eltern eines Sohnes. Seitdem dreht sich der Alltag der Musical-Darstellerin hauptsächlich, um Bäuerchen, Windelnwechseln und jede Menge Kuscheleinheiten. Ihre Fans lässt Anna dabei allzu gern an ihren schönen Mama-Sohn-Momenten teilhaben – so auch jetzt: Sie teilte einen zuckersüßen Knuddel-Clip mit Baby Leo.

"Es gibt kein Wort, das jemals dieses Gefühl beschreiben kann", kommentierte Anna das kurze Video, das sie am Mittwoch auf ihrem Instagram-Account postete. Ihr Söhnchen dicht an ihr Gesicht geschmiegt kugelt sie sich auf der Sonnenliege hin und her und übersät den Kleinen mit zahlreichen Küsschen – besonders niedlich: Man hört, wie Leo dabei lacht. Er scheint die Kuscheleinheit also mindestens genauso sehr zu genießen wie seine Mama.

Anna verriet erst kürzlich, wie gern sie ihren Sohnemann lachen hört und dass er mittlerweile auch anfängt, die Welt um sich herum zu entdecken. Da wird die 31-Jährige sogar ein bisschen wehmütig – zu einem gemeinsamen Foto in ihrer Story schrieb sie jetzt: "Warum um alles in der Welt werden die nur so schnell groß?"

ActionPress Anna Hofbauer und Ihr Freund Marc Barthel bei der Premiere von "Pretty Woman" in Hamburg

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauers Sohn Leo

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer und ihr Sohn Leo im April 2020



