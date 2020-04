Simone Kowalski (22) rechnet mit Germany's next Topmodel ab! Das Nachwuchsmodel gewann die Show im vergangenen Jahr, doch wegen gesundheitlicher Probleme wurde es nach dem Sieg ruhig um die Niedersächsin. Nun meldet sich Simi zurück – und zeigt sich komplett nackt: Sie wird das Mai-Cover des Playboy zieren. Für das Magazin ließ sie nicht nur die Hüllen fallen, sie schimpft darin auch ordentlich über das Format, das sie berühmt gemacht hat.

"Dass man es als Unterhaltung wahrnimmt, wie Menschen einander heruntermachen, finde ich unmöglich", erzählte Simone im Interview mit der Zeitschrift. Nur jede zweite Kandidatin sei in der Lage, mit dem Druck umzugehen. Deshalb schaue sie sich die aktuelle Staffel auch nicht an und wisse nicht einmal, wer teilnehme. Wie die 22-Jährige gegenüber Bild verriet, könne sie der Show dennoch etwas Positives abgewinnen: "Das Format lehrte mich in kürzester Zeit Erfahrungen, die unbeschreiblich waren. Nur dadurch bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin."

Simones Manager Günther Klum wies die Kritik jedoch zurück: "Simone hatte sehr viele Jahre die Möglichkeit die Sendung GNTM zu verfolgen. Sie wusste also, worauf sie sich einlässt. Der Playboy wäre ohne ihre Teilnahme an der Sendung niemals auf sie aufmerksam geworden."

Timm, Michael/ ActionPress GNTM-Siegerin Simone Kowalski

Getty Images Simone Kowalski im Juli 2019 in Berlin

Getty Images Simone beim GNTM-Finale 2019 in Düsseldorf



