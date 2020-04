Das Herz dieser Mama könnte nicht höher schlagen! Am 12. Januar begann für Diana June ein völlig neuer Lebensabschnitt: Nachdem sie ihr erstes Kind im Dezember 2018 kurz nach der Geburt verloren hatte, wurde sie rund ein Jahr später Mutter ihres Sohns Adrian. Seither teilt die Influencerin regelmäßig Einblicke in ihren neuen Familienalltag. Wie überglücklich ihr Baby sie macht, wird in ihrem jüngsten Update erneut deutlich!

Dieses Video auf ihrem Instagram-Profil begeistert ihre Fans ungemein: Zu sehen ist die YouTuberin, wie sie ihren ganzen Stolz in den Armen hält und sich bis über beide Ohren strahlend mit ihm im Kreise dreht. Noch rührender ist vielleicht die Bildunterschrift: "So eine wahre und starke Liebe wie zu seinem Kind kann man mit keiner anderen Liebe vergleichen. Das sind Emotionen, die ich vorher noch nie verspürt habe", schwärmte Diana in der Bildunterschrift des Beitrags.

Außerdem gab sie ihren Followern auch noch ein Update über ihr Söhnchen: "Heute ist er zwölf Wochen alt und lacht und winkt", freute sie sich. Zuvor hatte sie auch schon verraten, dass ihr Spross ganz schön schnell wachse: Mittlerweile sei er schon 71 Zentimeter groß!

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Sohn Adrian

Instagram / di.anajune Diana Junes Sohn Adrian

Instagram / di.anajune/ Diana June mit ihrem Sohn Adrian



