Ariana Grande (26) verzückt ihre Fans erneut mit ihrem Echthaar! Ein ellenlanger und sehr voller Zopf: Mit diesem Markenzeichen kennt mehr oder minder die ganze Welt die "God Is a Woman"-Interpretin. Wegen der derzeitigen Krisensituation muss aber auch der Bühnenstar die meiste Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen, und dabei legt sich Ari nicht immer ihre geglätteten Extensions an, sondern zeigt sich vermehrt im gemütlichen Look. In dieser Woche entschied sich die 26-Jährige dazu, ihren Followern ihre natürlichen Locken zu präsentieren – und die sind begeistert!

Völlig kommentarlos veröffentlichte Ariana in der Nacht auf Mittwoch einen neuen Clip von sich auf Instagram. Darin spielt sie mit ihrem gewellten Zopf und schaut etwas zweifelnd in die Kamera. Durch die Lockenpracht wird schnell klar: Es handelt sich bei der Mähne nicht um künstliches, sondern ihr echtes Haar. Auch wenn die Sängerin nicht völlig von dem Styling überzeugt wirkt, ihre Fans sind durch den seltenen Anblick ganz aus dem Häuschen! Prominente Freundinnen der US-Amerikanerin wollen ebenfalls, dass Ariana mit der Frisur auch mal auf der Bühne stehen wird: "Du solltest die Haare genau so in deinem nächsten Karrierekapitel tragen", zeigte sich beispielsweise Hayden Williams überzeugt.

Noch vor der Netzgemeinde bekam vermutlich Arianas neuer Vielleicht-Freund Dalton Gomez ihre Naturfrisur zu Gesicht. Laut eines Insiders verbrachte der Immobilienmakler nicht nur die letzten Tage zusammen mit der Chartstürmerin, wie TMZ Ende März berichtete – angeblich sind die beiden schon seit einigen Monaten ein Paar. Ganz geheim hält sie den Dauergast schon nicht mehr: Auf einigen Social-Media-Schnappschüssen war der Tattoo-Fan bereits zu sehen.

Instagram / arianagrande Ariana Grande im März 2020

Getty Images Ariana Grande bei den Grammy Awards 2020

Instagram / arianagrande Dalton Gomez mit Ariana Grandes Hund Toulouse im März 2020



