Jessica Biel (38) richtet liebevolle Worte an ihren Nachwuchs! Im Jahr 2015 wurden die Schauspielerin und Ehemann Justin Timberlake (39) erstmals Eltern. Sohn Silas ist der ganze Stolz des Paares. Im Netz teilt die Beauty regelmäßig Einblicke in den Alltag mit ihren Liebsten. Doch bei ihrem aktuellen Beitrag stand nicht sie selbst im Mittelpunkt, sondern ihr Sprössling: Mama Jessica gratulierte ihrem Knirps zum fünften Geburtstag!

"Dieser kleine Mann wird heute fünf Jahre alt", teilte Jessica am vergangenen Mittwoch stolz via Instagram mit. Zur Feier des Tages kramte die "Next"-Darstellerin einen Schnappschuss vom letzten Sommer aus, auf dem sie den Jungen lässig über der Schulter trägt. Aufgrund der aktuellen Lage verbringen das Geburtstagskind und seine Eltern den Ehrentag allerdings in den eigenen vier Wänden: "Wir sind gerade zu Hause und mit Legos und Geburtstagstorte beschäftigt", verriet die brünette Darstellerin.

Doch nicht nur Sohnemann Silas soll an seinem Geburtstag reichlich beschenkt werden: "Um seinen großen Geburtstag zu feiern, unterstützen wir Save the Children und Feeding America", erklärte Jessica weiter. Beide Organisationen unterstützen Kinder und deren Familien in Not.

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel im Januar 2017

Getty Images Jessica Biel im September 2018

Getty Images Jessica Biel im August 2018



