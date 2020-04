Hinter Carmen Kroll liegen nervenaufreibende Monate! Anfang März gab die Bloggerin glücklich preis, dass sie und ihr Mann Niclas zum ersten Mal Eltern werden. Seitdem laufen im Hause Kroll die Vorbereitungen für das Töchterchen auf Hochtouren. Anfang des Jahres hätten die zwei allerdings nicht damit gerechnet, ein Kinderzimmer einzurichten. Wie Carmen nun verrät, ging sie davon aus, erst einmal keine Kinder bekommen zu können.

Auf ihrem Blog Carmushka erzählt die werdende Mama nun von ihrer Geschichte. Im Januar diagnostizierte ihre Frauenärztin bei ihr eine Endometriose – eine chronische Erkrankung, die zu gutartigen, aber schmerzhaften Wucherungen unter anderem an der Gebärmutterschleimhaut führt. Diese Krankheit verursacht nicht nur starke Schmerzen, sondern kann sich auch negativ auf den Kinderwunsch der betroffenen Frau auswirken. "Zum Thema Schwangerschaft teilte mir die Frauenärztin dann mit, dass sie aufgrund meiner Uterusanomalie, also 'nicht-normalen Form' der Gebärmutter und dem Verdacht auf Endometriose, deutliche Einschränkungen meiner Fruchtbarkeit sehen würde. Das Kinderkriegen wäre für mich somit vorerst kein Lösungsansatz", erinnert sich Carmen in ihrem Blog-Eintrag zurück.

Das Erstaunliche an dieser Geschichte: Während die Ärztin mit Carmen über das Thema Unfruchtbarkeit sprach, war sie bereits in der fünften Woche schwanger. Das stellte einige Tage später ihr Hausarzt bei einem Ultraschall fest. "Ich lag auf der Liege, ich wusste wirklich nicht mehr, wo oben und unten ist. Vor einer Woche sagte man mir, es wäre sehr unwahrscheinlich, dass ich überhaupt Kinder kriegen kann, dann plötzlich bin ich schwanger", lässt Carmen die Situation in ihrer Instagram-Story Revue passieren.

Carmen Kroll, Bloggerin

Carmen Kroll, Netz-Star

Carmen Kroll, Influencerin



