Eine neue Woche bei Germany's next Topmodel bedeutet eine neue Herausforderung für die Kandidatinnen. Diesen Donnerstag müssen Heidi Klums (46) verbliebene elf Mädchen ihr Modelgeschick bei einem Unterwassershooting unter Beweis stellen. Mit Beatmungsgeräten bewaffnet gilt es, in einem Pool und an der Seite eines Male-Models eine gute Figur zu machen. Klaudia Giez (23), Siebtplatzierte aus dem Jahr 2018, tauchte damals auch für die Kamera ins kühle Nass ab und hat die Challenge bis heute in schlechter Erinnerung.

Die Berlinerin weiß noch genau, was grundsätzlich die größte Herausforderung an dem Shooting war: "Man muss auf die Atmung achten und darf auf keinen Fall in Panik verfallen. Ruhig bleiben ist das A und O." Für sie persönlich bestand die Schwierigkeit allerdings generell darin, ins Wasser zu gehen. "Ich hatte nicht einmal mein Seepferdchen, von daher hatte ich echt panische Angst", erinnert sich Klaudia mit K im Gespräch Promiflash zurück.

Aber konnte die 23-Jährige ihre Angst vor den Fluten inzwischen überwinden? "Ich war nicht noch mal schwimmen oder tauchen, von daher ist meine Angst immer noch da", gibt Klaudia im Interview zu. Bleibt zu hoffen, dass unter den diesjährigen Teilnehmerinnen niemand so wasserscheu ist wie die Influencerin.

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez im Dezember 2019

Getty Images Heidi Klum bei der Oscar Viewing Party von Elton John

Getty Images Model Klaudia Giez im Juli 2018



