Prinz Charles (71) und Herzogin Camilla (72) haben allen Grund zur Freude! In den 70er Jahren begegnete sich das Paar zum ersten Mal. 1981 ging der Prinz jedoch mit Prinzessin Diana (✝36) die Ehe ein. Und auch Camilla nahm einen anderen Weg und trat mit dem Offizier Andrew Parker Bowles vor den Traualtar. Nachdem sich Charles und Diana 1996 scheiden ließen und die Prinzessin ein Jahr später bei einem Autonunfall in Paris starb, fanden Camilla und Charles auch offiziell wieder zueinander und heirateten schließlich 2005. Heute feiert das Paar seinen 15. Hochzeitstag!

Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht zeigen sich Charles und Camilla zu diesem Anlass ihren Fans in den sozialen Netzwerken: Die vergangenen 15 Jahre meisterten der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall mit einigen Höhen und Tiefen. Ein aktuelles Instagram-Bild zeigt die Eheleute stolz Seite an Seite vor ihrem Landsitz in Birkhall, dabei haben sie ihre zwei Hunde Bluebell und Beth auf dem Schoss .

Wegen der momentanen Lage verbringt das Paar den besonderen Ehrentag in trauter Zweisamkeit. Nachdem sowohl Charles als auch Camilla die 14-tägige Quarantäne inzwischen überstanden haben, ist das Pärchen wieder vereint.

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla bei ihrer Hochzeit im April 2005

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla im November 2015

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla im April 2019



