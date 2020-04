So schön schwanger ist Sarah Harrison (28)! Gemeinsam mit ihrem Mann Dominic (28) erwartet die YouTuberin aktuell das zweite Kind – und Töchterchen Mia Rose (2) bekommt eine kleine Schwester! Mittlerweile ist die werdende Zweifachmama in der 23. Woche ihrer Schwangerschaft und das sieht man ihr so langsam auch an: Im Netz präsentiert Sarah jetzt stolz ihren hübschen runden Babybauch!

Via Instagram veröffentlichte die 28-Jährige eine Bilderreihe, die sofort Sommergefühle weckt: In einen knallgelben Badeanzug sowie einen luftigen Tierprint-Kimono gekleidet, nimmt die Netz-Schönheit ein Sonnenbad auf der heimischen Terrasse. In verschiedenen Posen stellt Sarah dabei ihre süße Wölbung zur Schau – sie weiß ihren Schwangerschaftsbauch wirklich perfekt in Szene zu setzen!

Ihren rechten Fuß hat Sarah auf den Fotos geschickt versteckt. Aktuell muss die Beauty noch einen Verband tragen! Beim Dreh eines TikTok-Videos war sie übel umgeknickt – und hatte sich ein Band angerissen. Für kurze Zeit musste Sarah sogar auf Krücken gehen. In den kommenden Tagen bekommt die Blondine noch einen Stützstrumpf verpasst.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im April 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im April 2020

Instagram / sarah.harrison.official/ Sarah Harrisons Fuß nach ihrem Sturz

