Yeliz Koc (26) gibt erschreckende Einblicke in ihre Vergangenheit. Die Reality-TV-Bekanntheit ist eigentlich für ihre aufgeweckte Art bekannt, doch schon im Februar hatte sie ihren Fans eine ganz andere Seite von sich gezeigt: Sie gab preis, dass sie derzeit eine Psychotherapie macht. Den Grund für die Behandlung nannte die TV-Beauty aber nicht. Doch nun gesteht sie ihren Fans: Sie hat sich früher selbst verletzt.

"Ich hab mich mal geritzt. Also nur so Buchstaben", offenbarte die ehemalige Bachelor-Kandidatin kürzlich in ihrer Instagram-Story. Ob dahinter eine psychische Störung lag oder ob sie lediglich im jugendlichen Leichtsinn gehandelt hatte, erklärte sie nicht. Doch ihre ehrliche Schilderung ging weiter: "Ich habe als Jugendliche mal geklaut. Ich habe viel Alkohol getrunken und schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich glaube, deswegen mag ich das auch nicht so gerne, und es schmeckt mir auch nicht."

Schon im vergangenen Herbst hatte Yeliz ihren Fans Sorgen bereitet. Im Interview mit Bild spekulierte sie, ob sie möglicherweise an Panikattacken leidet: "Ich bekomme kaum Luft. Dazu diese furchtbaren Schmerzen in Brust, Kiefer und Bauch! Ich habe das Gefühl, ich sterbe!", erklärte sie. Die Probleme hätten zu dem Zeitpunkt ihren Alltag und ihren Schlaf beeinträchtigt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

