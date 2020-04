Was bedeutet Jasi_xx3s alias Jasmins Schwangerschaft für ihre schulische Laufbahn? Der TikTok-Star ist erst 17 Jahre alt und wird schon bald Mama. Das ist für Jasmin zwar ein großer Schritt, dennoch kann sie ihr Glück, ein Kind zu erwarten, kaum fassen. Inzwischen hat sie sogar schon die Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich. Doch wie stellt Jasi sich vor diesem Hintergrund ihre Zukunft vor? Was das Thema Schule betrifft, hat sie bereits eine genaue Vorstellung.

In einem YouTube-Video erzählte die Netz-Bekanntheit: "Ich habe zwar meinen Abschluss, aber ich gehe immer noch in die Schule, also in die Berufsschule." Dort sei sie in einer Berufsvorbereitungsklasse, in der man eine Ausbildung suche und weiter unterrichtet werde. Darauf wolle sie auch in Zukunft nicht verzichten: "Trotz dessen, dass ich schwanger bin, gehe ich auch dieses Jahr noch weiterhin in die Schule." Sie zweifle nicht an ihren beruflichen Perspektiven. Denn auch mit Kind gebe es genügend Möglichkeiten, um diese zu verwirklichen.

Mit ihren 17 Jahren hat sich Jasi bereits ein richtiges Social-Media-Imperium aufgebaut. Auf der Kurzvideo-Streaming-Plattform TikTok konnte sie mit ihren kreativen Clips bisher stolze 840.000 Follower an sich binden. Auch auf Instagram ist sie sehr aktiv und begeistert mit ihren Schnappschüssen mehr als eine halbe Million Menschen. Und vor einem halben Jahr baute sich Jasmin mit einem eigenen YouTube-Kanal ein weiteres Standbein auf, dort folgen ihr 37.000 Fans.

Instagram / jasi_xx3 Jasmin, TikTok-Star



