Diese Kombi wäre eine absolute Sensation! Seit der große Megxit Anfang April vollzogen wurde, sind Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) finanziell unabhängig – was bedeutet, dass sich das Paar von nun an um eigene Einnahmequellen kümmern muss. Vor allem Meghan fackelte nicht lange und ergatterte gleich einen großen Synchronisationsjob. Dass die Ex-Suits-Darstellerin nach ihrem royalen Rückzug angeblich wieder in Hollywood Fuß fassen will, ist schon länger bekannt – und dafür setzt sie offenbar auf die Hilfe einer berühmten Mentorin!

Niemand Geringeres als Angelina Jolie (44) soll Meghan dabei helfen, abseits ihres einstigen Royal-Lebens wieder voll durchzustarten. Wie die australische Nachrichtenagentur New Idea berichtet, bewundere die 38-Jährige die Oscar-Preisträgerin Jolie schon lange. "Meghan hat so viel Respekt vor Angelina und allem, was diese sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene erreicht hat", erklärt ein Insider.

Die Begeisterung beruht wohl auf Gegenseitigkeit – denn laut der Quelle sei auch die sechsfache Mutter von Meghan begeistert: "Angie hat lange auf eine Freundin gehofft, mit der sie sich in Los Angeles identifizieren kann, und Meghan ist bei weitem die beste Option." Die beiden Frauen sollen sich sogar bereits des Öfteren getroffen haben.

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im März 2020

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de