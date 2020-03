Hottie-Alarm bei Berlin - Tag & Nacht! Seit fast zehn Jahren unterhält die beliebte Fernsehsendung jeden Nachmittag ihre treuen Fans. Neben Liebesdramen, Beziehungskrisen, Schulstress und familiären Fehden wird auch fürs Auge viel geboten. Promiflash präsentiert euch vier der Soap-Hotties: Filip Nikolic (33), Bartosz Andrejczak (23), Jakob Grün (21) und Patrick Fabian (32) – und am Ende des Artikels könnt ihr für euren Favoriten abstimmen!

Den Anfang macht Filip Nikolic in der Rolle des Mike, dem Vater von Connor und Boyfriend von Paula. Der gebürtige Würzburger ist aber nicht nur TV-Darsteller, sondern auch ein Spitzensportler: Er wurde bei der Bundeswehr am Olympia-Stützpunkt Oberhof in der Sparte Bobfahren eingesetzt. Der sehr durchtrainierte Body kommt also nicht von irgendwoher – zudem bezeichnet sich Filip zwar selbst als verfressen, dafür verzichtet er aber gänzlich auf Alkohol.

Relativ neu in der Reality-Soap ist der attraktive Pole Bartosz Andrejczak, der bei einer "Mister Polen"-Wahl sogar den dritten Platz belegte. Er spielt in der Serie den süßen Sunnyboy Lukasz, der die Mädels in dem Fitnessstudio, in dem er arbeitet, reihenweise um den Verstand bringt. Auf Social Media überzeugt der 23-Jährige mit gekonnten Model-Posen und ziemlich heißem Sport-Content.

Der Dritte im Bunde der BTN-Hotties ist Filips Serien-Sohn Jakob Grün. Mit seinen knapp 22 Jahren ist er einer der jüngsten Darsteller bei "Berlin - Tag & Nacht". Er verkörpert Frauenschwarm Connor, der die Mädels nicht nur mit seiner Optik verzaubert, sondern auch mit seinen Gitarren-Skills.

Wen man bei einem Muskel-Ranking natürlich nicht vergessen darf: Patrick Fabian. Der junge Papa ist nicht nur für seine TV-Rolle André bekannt, er zählt auch zu den Mitgliedern der Berliner Strip-Gruppe SixxPaxx. Folglich verdient der Berliner wortwörtlich mit seinen XXL-Muskeln sein Geld. Seine harten Work-outs und disziplinierte Sport-Routinen dokumentiert Patrick gerne in den sozialen Netzwerken.

Anzeige

Instagram / filip.nf Filip Nikolic, TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / bartosz.a_official Bartosz Andrejczak, BTN-Darsteller

Anzeige

Instagram / jakob.gruen Jakob Grün, Schauspieler

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Netz-Bekanntheit

Instagram/jakob.gruen, patrickfabianofficial Collage: Jakob Grün und Patrick Fabian

Instagram / filip.nf Bartosz Andrejczak, Martin Wernicke, Filip Nikolic und Jakob Grün



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de